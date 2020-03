Reggio Calabria, Cannizzaro visita gli Ospedali Riuniti: “la situazione è sotto controllo. A breve saranno pronte due aree dedicate al Coronavirus, una fuori e una dentro la struttura [FOTO]

15 Marzo 2020 14:35

Reggio Calabria, Cannizzaro visita gli Ospedali Riuniti: “al Gom c’è una situazione sotto controllo, da parlamentare ho sentito il dovere di offrire un contributo nella risoluzione dei problemi in questa fase di prevenzione”

“Stamattina sono stato agli Ospedali Riuniti per toccare con mano la situazione: ho visto con i miei occhi l’enorme lavoro che il commissario straordinario Iole Fantozzi sta compiendo nell’interesse dei cittadini e voglio rivolgere un enorme ringraziamento a medici, infermieri e tecnici che lavorano in prima linea per tutelare la nostra salute”, è quanto afferma il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Al GOM c’è una situazione sotto controllo -rassicura- da parlamentare ho sentito il dovere di offrire un contributo nella risoluzione dei problemi in questa fase di prevenzione. In ospedale saranno pronte due aree dedicate al Coronavirus, una fuori e una dentro la struttura. Mi raccomando, rimanete a casa rispettando le norme anti contagio. Dipende tutto da noi. Andrà tutto bene”, conclude Cannizzaro.

