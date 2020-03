Coronavirus a Reggio Calabria: da domani le domande per il bonus di 600 euro [INFO e DETTAGLI]

31 Marzo 2020 14:06

Coronavirus a Reggio Calabria: “finalmente, salvo ulteriori slittamenti , da domani è possibile presentare la domanda all’INPS per ottenere il famoso bonus di seicento euro

“Finalmente, salvo ulteriori slittamenti , da domani è possibile presentare la domanda all’INPS per ottenere il famoso bonus di seicento euro. Gli aventi diritto possono presentare domanda direttamente allegando la documentazione richiesta oppure possono farlo attraverso mediante associazioni di categoria e patronati“. E’ quanto scrive in una nota Confartigianato Reggio Calabria. “Chi non ha la possibilità di inoltrare l’istanza personalmente può utilizzare gli uffici Confartigianato, contattandoci all’indirizzo email , confartigianato.rc@libero.it oppure reggiocalabria@inapa.it , tutta la giornata o al tel 0965/ 313000 dalle 9 alle 13, il servizio è gratuito . Possono presentare , la richiesta , lavoratori autonomi , liberi professionisti ,collaboratori coordinati e continuativi , lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali che hanno concluso il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 , lavoratori del settore agricolo”, conclude la nota.

