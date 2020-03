Coronavirus a Reggio Calabria: 4° caso accertato a Taurianova

31 Marzo 2020 13:55

Coronavirus a Reggio Calabria, accertato il quarto caso positivo al Covid-19 a Taurianova: la persona era già in quarantena

“Si informa la cittadinanza che, in data odierna, è stato accertato il quarto caso di positività al Covid-19 su una persona gia’ sottoposta a regime di quarantena domiciliare obbligatoria dal 16 marzo. Si rassicura la cittadinanza che e’ stato attivato il protocollo sanitario previsto. Si rinnova, ancora una volta, la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, in conformità ai provvedimenti in vigore”. Si legge sul profilo facebook ufficiale del Comune di Taurianova.

Valuta questo articolo