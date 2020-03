Coronavirus, cosa prevede il Prestito Condiviso con lo Stato: finanziamento fino a 250 mila euro per le imprese e fino a 10 mila euro per le famiglie

30 Marzo 2020 14:40

Il prestito prevede la restituzione a zero interessi e costi zero, con durata fino a 30 anni. La proposta è stata lanciata dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa

Un prestito a famiglie e imprese per fronteggiare la crisi economica scaturita dall’emergenza coronavirus. È la proposta del sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa. Il prestito prevede un finanziamento per le famiglie fino a 10 mila euro (e restituzione a partire da marzo 2021) e fino a 250 mila euro per le aziende.

“Da imprenditrice- commenta la deputa catanese M5S Paxia- comprendo benissimo le necessità a cui stanno andando incontro le aziende in questo momento e che, nel prossimo futuro, avranno bisogno di liquidità monetaria immediata. Proprio per questo non posso che condividere la proposta del Prestito Condiviso con lo Stato, lanciata in queste ore dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa (M5S)”.

“Questo prestito è, appunto, condiviso e garantito dallo Stato – spiega l’on. Paxia – e prevede la restituzione a zero interessi e zero costi, con una durata fino a 30 anni. Vorrei, infine, sottolineare l’importanza del sostegno di 600 euro dato ai professionisti e agli autonomi iscritti alla casse di previdenza obbligatoria, in questo momento così critico che garantisce loro una indennità nel brevissimo periodo che, sicuramente, verrà confermata anche per il mese di aprile”, conclude Maria Laura Paxia.

