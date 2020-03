30 Marzo 2020 16:56

Coronavirus, il sindaco di Polistena: “consegnato ai medici ed operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Polistena e del SUEM 118, il primo carrello di Dispositivi di Protezione individuali acquistato dal Comune con i fondi della raccolta “SOSteniamoci”

“Questa mattina è stato consegnato ai medici ed operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Polistena e del SUEM 118, il primo carrello di Dispositivi di Protezione individuali acquistato dal Comune con i fondi della raccolta “SOSteniamoci” promossa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid19 a tutela della salute di tutti i cittadini e dei lavoratori della sanità”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. “Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno stanno collaborando anche con un piccolo contributo ad impinguare il fondo, in particolare il Comune di Cittanova ed il Comune di Cinquefrondi pronti a contribuire dal primo momento nonché tutti gli altri enti, le imprese, le associazioni, i medici, i liberi cittadini che lo hanno fatto in silenzio. Abbiamo consegnato: n. 80 tute protettive da agenti batteriologici, n. 40 camici sterili, 10 occhiali protettivi, 800 guanti in lattice monouso e, su esplicita richiesta dei medici del pronto soccorso, due letti completi da collocare nelle tende pre-triage adibite dalla Protezione Civile per l’accoglienza delle persone da sottoporre a tampone”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge– saranno consegnate due carrozzine richieste per il trasporto degli ammalati, nonché tutto il resto del materiale di consumo sinora acquistato. Considerata la saturazione del mercato dei beni utili a fronteggiare la pandemia come ad esempio le mascherine usa e getta, occorre attendere ancora per poter completare gli ordini o reperire le macchine indispensabili per la terapia intensiva. Continueremo a lavorare per dimostrare tutta la vicinanza possibile delle istituzioni alla sanità pubblica territoriale acquistando altri Dispositivi di Protezione da assegnare a tutto il personale impegnato in prima linea nei reparti dell’ospedale di Polistena che non smetteremo mai di ringraziare per la dedizione e la responsabilità dimostrata sempre e non solo durante la gestione dell’emergenza Covid-19″, conclude.

