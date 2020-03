Coronavirus, ospedale di Bergamo al collasso: non ci sono più posti. Due malati trasferiti in aereo a Palermo, sono gravissimi

14 Marzo 2020 19:00

All’ospedale di Palermo arrivano due malati di Bergamo, sono in gravissime condizioni. L’assessore alla Salute in Sicilia: “L’Italia e’ una e indivisibile. Lo Stato però adesso sia celere e provveda all’equa distribuzione di ventilatori e dispositivi di protezione per i nostri medici”

Sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale civico di Palermo, in gravissime condizioni, i due pazienti originari di Bergamo giunti in Sicilia la scorsa notte a bordo di un aereo militare. Si tratta di un 61enne e di un 62enne. “L’Italia e’ una e indivisibile – ha detto l’assessore alla Salute della regione SicilianaRuggero Razza – un segnale che e’ stato chiesto alla Sicilia e che non ha avuto difficoltà a dare. Ovviamente quello che chiediamo allo Stato è una distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i medici, che sia celere, immediata e che ci consenta di fare lavorare tutti in sicurezza. Chiediamo inoltre la equa redistribuzione dei ventilatori per aumentare i nostri reparti di rianimazione”.

