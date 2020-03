Coronavirus, MSC Opera attraccata al porto di Messina. Il sindaco De Luca: “non scenderà nessuno” [FOTO]

7 Marzo 2020 15:59

Messina, il sindaco De Luca aggiorna i cittadini sulle operazioni di sbarco della nave MSC Opera attraccata al porto

“AGGIORNAMENTO SULLA NAVE MSC OPERA APPRODATA A MESSINA! FINO A QUANDO NON VERIFICHEREMO CHE È TUTTO A POSTO NON SCENDERÀ NESSUNO! Circa un’ora fa la MSC Opera è entrata in Porto. Siamo in costante contatto con la Prefettura e con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e possiamo dirvi che è già salito a bordo della nave la Sanità Marittima che sta eseguendo i controlli secondo le direttive del Protezione Civile Nazionale. Solo al termine del controllo la Sanità Marittima dichiarerà se ci sono le condizioni per fare sbarcare i passeggeri o se invece devono restare a bordo. In tal caso i passeggeri non potranno sbarcare e la nave resterà in porto per il tempo necessario ai rifornimenti e sosta tecnica. L’Autorità Portuale, anche a seguito delle mie dichiarazioni e degli inviti ad adottare ogni utile iniziativa, si è dotata di termoscanner portatili che sta già utilizzando con personale specificatamente formato. Dunque al momento nessuno è ancora sbarcato dalla nave. Vi aggiorneremo non appena riceveremo il comunicato da parte della Sanità Marittima”. Con queste parole il sindaco di Messina, Cateno De Luca ha appena aggiornato la cittadinanza sull’attraco della nave MSC Opera al porto.

