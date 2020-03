15 Marzo 2020 19:36

Coronavirus a Messina: “si utilizzi l’Ospedale Margherita per fronteggiare la pandemia”. CittadinanzAttiva lancia una petizione, primo firmatario il dott. Aldo Di Blasi

CittadinanzAttiva – Tribunale per i Diritti del Malato lancia “una petizione e propone, per fronteggiare la pandemia da coronavirus, di riconvertire l’Ospedale “Regina Margherita” dotandolo di posti letto e attrezzature per la rianimazione, affidandone la realizzazione al direttore generale dell’ASP che, fin qui, ha dimostrato di essere in grado di fronteggiare l’emergenza. Il nostro augurio e che si sappia utilizzare al meglio i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari che, chi di dovere, dovrà mettere, con immediatezza, a disposizione. Nel contempo CittadinanzAttiva invita i Messinesi onesti e di buona volontà, assieme ai media ad attivarsi per costringere i soliti furbi a mollare la politica affaristico – clientelare, portata avanti anche nel settore della sanità e nel contempo a non dimenticarsi dei motivi veri per cui l’Ospedale Margherita, che pur aveva salvato la vita di tantissime persone ed era al servizio di oltre il 40% dei cittadini di Messina, è stato chiuso”. CittadinanzAttiva Tribunale per i Diritti del Malato, “negli anni scorsi aveva sostenuto la riconversione del Regina Margherita, in ospedale per la riabilitazione. Oggi, ancora una volta e con forza, invita i Messinesi a non subire scelte autolesionistiche: “Recuperiamo il grande Ospedale per fermare l’azione vandalica e di abbandono di una struttura storica e importante per la città. Svegliamoci, liberiamoci dalle acquiescenze e dai timori reverenziali e puntiamo ai veri interessi dei Cittadini, che sono gli interessi di tutti noi”. Primo firmatario della petizione il dott. Aldo Di Blasi”.

Valuta questo articolo