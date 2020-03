Coronavirus a Messina: avviata la disinfestazione di strade, marciapiedi e aree pubbliche [FOTO e VIDEO]

14 Marzo 2020 12:40

Coronavirus a Messina, avviata la procedura per la disinfestazione di strade, marciapiedi e aree pubbliche: “si chiede ai cittadini di rispettare il divieto assoluto per oggi sabato di conferimento di ogni genere di rifiuti”

Messinaservizi Bene comune sta procedendo all’intervento straordinario di sanificazione e disinfezione delle strade e aree pubbliche a Messina, oltre ai mercati coperti per i quali già si è provveduto a partire dalla settimana scorsa, seguendo le indicazioni previste nell’ordinanza n. 62 del 13 marzo del sindaco Cateno De Luca. Gli interventi saranno effettuati utilizzando per la disinfezione l’ipoclorito di sodio, nella misura prevista per legge, proprio per questo tipo di attività. Inoltre, ricordiamo che oggi sabato, giorno prefestivo, non si può conferire ne rifiuti per la raccolta differenziata che indifferenziata, e che si rischia una doppia sanzione: la prima per aver conferito in un giorno dove non è possibile, la seconda perché si è usciti di casa senza un valido motivo, contravvenendo a quanto scritto nel Dpcm, proprio perché è un giorno dove non si possono gettare i rifiuti, e per questo abbiamo chiesto controlli più serrati alla Polizia Municipale. Infine, Messinaservizi Bene Comune approfitterà proprio di questo giorno, dove gli operatori non saranno impegnati nella raccolta, per effettuare l’ennesima opera di sanificazione e disinfezione delle proprie strutture e dei propri mezzi necessari per il servizio. “Voglio ringraziare ancora un volta i cittadini che, con grande responsabilità, stanno seguendo le indicazioni del Governo e del Sindaco per contenere la diffusione del Coronavirus – dichiara Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi bene Comune. “La restrizione alle nostre libertà di mobilità comporta certamente un grande sacrifico che deve essere compreso, perché la tutela della salute deve essere anteposta ad ogni altro pur importante interesse, stante il rischio di un contagio esteso. Ringrazio anche tutti gli operatori di Messinaservizi Bene Comune che ogni giorno, anche in un periodo così difficile e complicato stanno facendo il loro lavoro con lo stesso impegno e abnegazione di sempre. Ognuno di noi può fare tanto per la collettività. Insieme ce la faremo”, conclude.

Valuta questo articolo