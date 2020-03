Coronavirus, l’appello di Cioccolato di Modica: “Restiamo dolci restando a casa”

15 Marzo 2020 10:13

Anche il Cioccolato di Modica IGP invita gli italiani a non uscire e lancia un appello a comprare italiano online

“Ora più che mai facciamoci del bene”… #compriamoonline e #restiamodolcirestandoacasa”.

E’ con questo hashatag che Antica Dolceri Rizza, storica azienda modicana che dal 1935 produce Cioccolato di Modica, invita gli italiani a rimanere a casa e a comprare online l’agroalimentare italiano regalando in questo periodo le spese di spedizione e garantendo l’arrivo di tavolette di cioccolato di Modica IGP, uova di Pasqua e l’intera scelta produttiva presente nello Store on-line.

“Noi stiamo continuando a lavorare, nella massima sicurezza, garantendo la nostra qualità certificata e continuando a rifornire ogni singola richiesta porta a porta – spiega Giuseppe Rizza, CEO dell’omonima azienda – abbiamo deciso di regalare le spese di spedizione in modo da agevolare il piacere di degustare e di potersi regalare le uova di Pasqa artigianali e il cioccolato di Modica, non solo tra grandi, ma sopratutto ai piccoli: penso di fatto ad un genitore nei confronti dei propri figli o dei nonni ai nipoti, che anche se distanti e impossibilitati possono accorciare le distanze, facendo arrivare a destinazione il proprio “dolce pensiero”.

Tra l’altro, la produzione la garantiamo per tutti priva dei più comuni allergeni. Il cioccolato di Modica che in questo momento è utilissimo per attivare la serotonina, l’ormone della felicità. Una sana alimentazione non proibisce il cioccolato, tutt’altro, perché quando ne abbiamo necessità è il nostro cervello a richiederlo, dunque la cioccolatodipendenza, come ha affermato il prof. Giorgio Calabrese, non esiste. Inoltre, nella nostra linea Salute e Natura, abbiamo anche anche la tavoletta dedicata ai diabetici. Gli italiani potranno in questi giorni in famiglia gustare le qualità del cioccolato di Modica IGP che essendo fondente è ricco di anandamide, un amide della felicità e tetracannabinoide, un cannabinoide positivo, tranquilli di mangiare un prodotto privo di glutine, di grassi aggiunti, lericina di soia e lattosio, ma ricco di antiossidanti naturali grazie ai flavanoidi presenti. Se seguiamo le regole che ci sono state indicate tutto andrà bene e il 2020 sarà ricordato come un anno difficile ma a sé stante, dove ognuno di noi ha contribuito alla ripresa #restiamodolcirestandoacasa” .

Valuta questo articolo