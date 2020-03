Messina: ecco come avere info sui familiari ricoverati al Papardo per coronavirus

30 Marzo 2020 17:50

Messina: ecco le procedure dell’A.O. Papardo per informare i parenti dei contagiati da Covid-19

Per i parenti dei malati di covid-19 ricoverati al Papardo di Messina, l’Azienda Ospedaliera mette a disposizione due canali. È possibile ricevere informazioni:

1) Inviando una mail a covid19malattieinfettive@aopapardo.it indicando il nome e il cognome del paziente

oltre al proprio nome, cognome ed estremi obbligatori di un documento di identità e grado di parentela col

paziente;

2) Telefonando dalle 18 alle 19 al numero dedicato 090-3996058;

“Si ricorda che per la sicurezza dei parenti e degli stessi pazienti e di tutto il personale sanitario, l’isolamento con l’esterno è una prassi indifferibile. E come in tutta Italia l’emergenza pone delle misure straordinarie. Stiamo cercando di tutelare anche le esigenze dei familiari ma serve la collaborazione di tutti per superare

questo momento“- comunica il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino

Valuta questo articolo