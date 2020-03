Coronavirus in Sicilia, i dati provincia per provincia: a Messina 14 nuovi casi in più rispetto a ieri

30 Marzo 2020 19:25

Coronavirus i Sicilia, i dati aggiornati provincia per provincia: a Messina 17 morti e 14 nuovi contagiati

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province in Sicilia, aggiornati alle ore 17 di oggi (lunedì 30 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Catania resta la provincia siciliana più colpita dal Covid-19, con 405 casi positivi e 37 in più rispetto a ieri. Numeri in lieve crescita anche a Messina, dove i casi oggi sono 280 positivi, cioè 14 in più nelle ultime 24 ore. In città e provincia risultano 128 ricoverati e i morti salgono a 17 (due in più di ieri), mentre resta stabile il numero dei guariti guariti (8). Casi in aumento anche a Palermo con 13 nuovi contagiati in più di ieri; nel Ragusano i contagiati sono 3 in più rispetto a ieri. Nel Nisseno e nell’Ennese si registrano solo due casi in più rispetto a ieri. In provincia di Siracusa i nuovi casi sono 4. Stabili, invece, i casi a Trapani con 70 positivi e una sola vittima. 11 i più casi rilevati oggi in provincia di Agrigento.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 86 (1 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 63 (19 ricoverati, 3 guariti, 4 deceduti);

Catania, 405 (142 ricoverati, 16 guariti, 27 deceduti);

Enna, 183 (120 ricoverati, 1 guarito, 11 deceduti);

Messina, 280 (128 ricoverati, 8 guariti, 17 deceduti); ieri erano 266 (129 ricoverati, 8 guariti, 15 deceduti);

Palermo, 229 (81 ricoverati, 17 guariti, 7 deceduti);

Ragusa, 30 (8 ricoverati, 3 guariti, 2 deceduti);

Siracusa, 62 (34 ricoverati, 21 guariti, 6 deceduti);

Trapani, 70 (26 ricoverati, 0 guariti, 1 deceduto).

Dall’inizio dei controlli sono risultati positivi 1.555 (+95 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.408 persone (+78).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

