Coronavirus, i DATI in Sicilia: salgono a 156 contagiati. Ricoverati 53 pazienti, 4 i guariti

14 Marzo 2020 13:59

Coronavirus, i DATI relativi alla Regione Sicilia: sale a 156 il numero dei contagiati. Oggi sono ricoverati 53 pazienti, mentre sono 4 i guariti

Sono 156 (26 piu’ di ieri) i pazienti risultati positivi al coronavirus fino ad ora in Sicilia. Lo comunica in una nota ufficiale la presidenza della Regione Siciliana. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12,00 del 14 marzo 2020, così come riportato dalla Regione Siciliana all’Unita’ di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.100, sono stati trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità, invece, 156 campioni. Risultano ricoverati 53 pazienti (14a Palermo, 23 a Catania, 5 a Messina, 1 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento, 2 a Enna, 2 a Siracusa e 3a Trapani) di cui 11 in terapia intensiva, mentre 97 sono in isolamento domiciliare, 4 sono guariti e 2 deceduti.

