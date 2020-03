Coronavirus, “cerchiamo erba da fumare”: 4 giovani denunciati a Catania

14 Marzo 2020 13:40

Coronavirus, la giustificazione di 4 giovani: “usciti di casa per acquistare dell’erba da fumare…”, denunciati dai carabinieri di Catania

I carabinieri di Catania hanno fermato quattro uomini durante controlli eseguiti per fare rispettare il Decreto del imposto dal governo per fronteggiare l’emergenza da coronavirus. I quattro giovani si sono ‘giustificati’ dicendo di essere “usciti di casa per acquistare dell’erba da fumare…”. Gli uomini, un catanese di 19 anni, due belpassesi di 25 e 28 anni, e un misterbianchese di 26 anni, sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell’autorità da militari dell’Arma del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania.

