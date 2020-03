Coronavirus: Kolinpharma® dona un ventilatore polmonare per l’emergenza covid-19 alla città di Catanzaro

31 Marzo 2020 16:12

Coronavirus: Kolinpharma® sostiene medici e operatori sanitari italiani e dona un ventilatore polmonare per l’emergenza covid-19 alla città di Catanzaro

KOLINPHARMA® S.p.A., PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 09 marzo 2018, sostiene la raccolta fondi “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro”, Ideacrowdfunding (Catanzaro) e Opstart (Bergamo), promossa dall’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Catanzaro per gli ospedali della città, diventa partner dell’iniziativa e dona 1 ventilatore polmonare per la terapia intensiva in emergenza Covid-19.

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “in questo particolare momento di emergenza sanitaria che ci vede tutti coinvolti, in Kolinpharma, che ha nel proprio core business il mondo della salute, abbiamo scelto di dare il nostro contributo donando un ventilatore polmonare agli ospedali di Catanzaro, la città in cui sono nata. Questo è il nostro aiuto per i medici e gli operatori sanitari che ogni giorno si trovano in prima linea a combattere il Covid-19 curando le persone colpite dal virus. Ringraziamo anche l’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Catanzaro per aver avviato la raccolta fondi “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro” e le persone e le aziende che come noi hanno deciso di supportare questa iniziativa. Chiunque volesse donare, può unirsi alla raccolta fondi al link donazione: https://www.calabriaunitaperlavita.it/“

KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e

sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con

materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei

campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio

italiano attraverso una rete qualificata di 64 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati in discipline

scientifiche. Gli IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA direttamente presso la classe medica,

puntando sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a farmacie e

parafarmacie in tutta Italia. KOLINPHARMA® è titolare di 4 brevetti in Italia, 4 in USA e 10 certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.

