Coronavirus, Catania Film Fest rinviato a data da destinarsi, l’Organizzazione: “Siamo dispiaciuti, ma la situazione attuale ci costringe a questa decisione”

5 Marzo 2020 16:52

Per chi ha acquistato i biglietti online o tramite il botteghino del Teatro Metropolitan di Catania, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo

“Alla luce della situazione che ha coinvolto non soltanto le zone del nord, ma dell’Italia intera sulla trasmissione del COVID-19 siamo costretti a rinviare il Catania Film Fest, in programma dal 31 marzo al 4 aprile prossimo, a data da destinarsi”.

Lo ha dichiarato il fondatore e co-direttore artistico Cateno Piazza, insieme ai colleghi Emanuele Rauco e Laura Luchetti.

“Apprendiamo da fonti istituzionali – prosegue Cateno Piazza – che a seguito del nuovo decreto del governo sono stati sospesi incontri pubblici, convegni e congressi, la chiusura di scuole e Università. E’ altresì vero che l’eventuale provvedimento sarà rivalutato ogni settimana e rimodulato rispetto all’evolversi dell’epidemia, ma dobbiamo constatare che al momento le condizioni non risultano idonee per realizzare l’evento in oggetto nelle date originariamente previste”.

"Sono molto triste – ha dichiarato il Presidente del Catania Film Fest, Daniele Urciuolo – anche perché noi non vogliamo alimentare in alcun modo questo clima di terrore e paura generato dal COVID-19. I settori cinematografici, teatrali e degli eventi artistico-culturali stanno vivendo un momento davvero critico con l'annullamento di manifestazioni come la nostra con perdite di milioni di euro. Purtroppo con la chiusura di scuole, cinema, teatri e luoghi di incontro nel mese di marzo, a noi risulta impossibile porre in essere il Festival del cinema di Catania nel breve periodo, anche se abbiamo già avviato un discorso con l'Associazione Alfiere productions, gli operatori coinvolti, i nostri collaboratori e con il supporto del Comune di Catania e dell'Assessorato alla cultura del Comune, per individuare le date più giuste per recuperare con serenità e professionalità un evento come il Catania Film Fest che porta prestigio e turismo alla nostra città e a tutta la Sicilia".

