Coronavirus, Cannizzaro dona tutta la propria indennità e acquista 200 maschere facciali per la ventilazione polmonare agli Ospedali di Reggio Calabria [GALLERY]

21 Marzo 2020 16:38

Coronavirus, il giovane deputato reggino di Forza Italia ha deciso di donare tutta la propria indennità per l’emergenza e ha acquistato 200 maschere facciali per la ventilazione polmonare per tutti gli Ospedali della Provincia di Reggio Calabria

Con un gesto di grande generosità, l’on. Francesco Cannizzaro (Forza Italia) ha deciso di donare tutta la propria indennità per l’acquisto di 200 maschere facciali bi-tubo utili per la ventilazione polmonare non invasiva. Questi strumenti verranno utilizzati nelle Aree Covid-19 che sono sorte negli Ospedali della Provincia di Reggio Calabria: 100 saranno destinate ai Riuniti di Reggio città, 25 ciascuno nei nosocomi di Melito Porto Salvo, Locri, Polistena e Gioia Tauro, le strutture ospedaliere che nei giorni scorsi Cannizzaro ha visitato insieme al Direttore dell’ASP Antonio Bray, per “verificare a che punto fosse l’allestimento delle aree Covid-19 e dare un contributo organizzativo alla macchina istituzionale“, come ha spiegato lo stesso Cannizzaro su facebook.

