14 Marzo 2020 14:04

Emergenza Coronavirus: “anche i Biologi tra gli assunti dalle Asl contro l’emergenza. Il nostro grazie alla Regione Calabria. Pronti a dare una mano, anche a titolo di volontariato”

“Apprendiamo dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria che ci sarà spazio anche per i Biologi tra gli assunti nelle strutture sanitarie della nostra regione per fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Così, in una nota, Franco Scicchitano, delegato calabrese dell’Ordine nazionale dei Biologi. In particolare, spiega Scicchitano: “abbiamo saputo che l’Azienda Ospedaliera ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e l’Azienda Ospedaliera ‘SS. Annunziata’ di Cosenza, hanno avuto l’autorizzazione, ciascuna, al conferimento di due incarichi individuali a tempo determinato, per il profilo professionale di Dirigente Biologo, potendo utilizzare le graduatorie concorsuali ancora in corso di validità”.

“Da parte nostra – prosegue il rappresentante calabrese dei Biologi – non possiamo che ringraziare la Regione ed in particolare la governatrice Jole Santelli, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di una categoria, la nostra, impegnata in prima linea nella difficile lotta contro il virus”. Proprio per questo, conclude Scicchitano: “ci teniamo a far sapere che non solo l’Ordine dei Biologi è al fianco delle strutture pubbliche in questa fase di emergenza nazionale ma che, come Biologi calabresi, siamo pronti a rimboccarci le maniche e a dare una mano, anche a mero titolo di volontariato se occorre, laddove, ovviamente, la Regione dovesse ritenerlo opportuno, nei modi e nei tempi che potremmo decidere insieme”.

Valuta questo articolo