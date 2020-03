16 Marzo 2020 16:20

Coronavirus in Calabria, Santelli rassicura: “il commissario Cotticelli sta lavorando serenamente al progetto sull’emergenza senza protagonismi ed in un sereno e serissimo lavoro di squadra”

“Mi spiace dover prendere atto che, in questo momento particolarmente delicato, il Commissario Cotticelli venga continuamente tirato per la giacca. All’onorevole Callipo che invita il Commissario a far sentire concretamente la sua presenza, voglio far presente che il generale sta lavorando al progetto emergenza, senza protagonismi ed in un sereno e serissimo lavoro di squadra“. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Lo dimostra il fatto – prosegue- che tutti i provvedimenti assunti sono concordati, firmati o controfirmati dal Commissario. Stiamo lavorando in un clima di grande collaborazione, senza polemiche ed evitando di essere autoreferenziali. Per questo ringrazio di cuore il Commissario Saverio Cotticelli, il sub commissario Maria Crocco e tutta la struttura del Dipartimento Tutela della salute per l’impegno e la competenza che stanno dimostrando“, conclude Santelli.

