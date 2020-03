Coronavirus: morti due poliziotti calabresi residenti al Nord [NOMI e DETTAGLI]

16 Marzo 2020 08:55

Coronavirus: la città di Paola piange per la morte di due persone che, benché residenti al Nord Italia, erano originarie della città in provincia di Cosenza, il cordoglio del sindaco Perrotta

La città di Paola piange per la morte di due persone che, benché residenti al Nord Italia, erano originarie della città in provincia di Cosenza. Entrambi appartenenti alla Polizia di Stato, Sandro Colonna (Ispettore in attività) e Aldo Imbroisi (pensionato), sono venute a mancare a causa del Coronavirus. Il Sindaco Roberto Perrotta, a nome della Città, ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie, “per la grave perdita subita – ha detto il primo cittadino – accusata in un momento nel quale l’intero Sistema Sanitario Nazionale è impegnato nel contenimento di una grave emergenza”. La morte di Sandro Colonna, avvenuta all’Ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato in attesa di un intervento chirurgico, “lascia tutti attoniti – ha detto il sindaco – soprattutto perché è impossibile non pensare a cosa sarebbe potuto accadere in altre circostanze. La grande commozione suscitata dal momento in cui si è diffusa la notizia della sua dipartita, con tanti concittadini che hanno listato a lutto le proprie pagine sui social, è la testimonianza più autentica di un affetto e di una partecipazione che sicuramente ne terranno vivo il ricordo”. Il sentimento della città è poi stato rivolto ai familiari di Aldo Imbroisi, cui il Sindaco ha tributato l’abbraccio “dell’intera comunità paolana. In un momento che ha imposto drastici cambiamenti alle abituali forme di relazione – ha proseguito Roberto Perrotta – la partecipazione emotiva di ogni concittadino è totale, amplificata dalla familiarità suscitata da una persona rimasta nel cuore di quanti hanno avuto il piacere di conoscerla”.

