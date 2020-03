Emergenza Coronavirus in Calabria: positivo un giornalista Rai, era stato a Milano

16 Marzo 2020 09:54

I locali della sede Rai della Calabria sono stati sanificati, dopo che un giornalista è risultato positivo al test del coronavirus

E’ risultato positivo al Coronavirus un giornalista della Rai della Calabria: il professionista era stato a Milano nei giorni scorsi. Le sue condizioni di salute sono buone, tanto che non ne è stato disposto il ricovero. I locali della sede Rai della Calabria sono stati sanificati questa mattina, inoltre si è deciso di sospendere la trasmissione mattutina “Buon giorno regione” e i radiogiornali. Andranno, invece, regolarmente in onda, come riferisce all’AGI il caporedattore Pasqualino Pandullo, i Tg delle 14 e delle 19,30.

