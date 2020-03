Coronavirus: l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi distribuirà in maniera gratuita gel disinfettante all’ospedale di Cosenza

16 Marzo 2020 12:40

L’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi ha iniziato ad acquistare e distribuirà in maniera gratuita all’ospedale di Cosenza gel disinfettante indispensabile per limitare i contagi ed impiegato insieme al altri presidi medici nella lotta contro il coronavirus

Data la grave emergenza Coranavirus l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi ha iniziato ad “acquistare e distribuirà in maniera gratuita all’ospedale di Cosenza gel disinfettante indispensabile per limitare i contagi ed impiegato insieme al altri presidi medici nella lotta contro il coronavirus. Purtroppo, in questo momento giungono da più parti appelli accorati di strutture sanitarie , operatori sanitari come medici , biologi, farmacisti ed infermieri impiegati in prima linea nell’emergenza coronavirus, senza dimenticare le forze dell’ordine e tutti i servizi pubblici, che hanno difficoltà a rifornirsi di presidi medici indispensabili per la loro incolumità e fondamentali in questa difficile battaglia. Diversi sono stati fino ad oggi i colleghi biologi che hanno donato per l’acquisto e la distribuzione di gel disinfettante da destinare a diverse strutture critiche impegnate nella lotta al coronavirus. Questo gesto vuole essere un segnale di ringraziamento e gratitudine verso l’immane lavoro che stanno facendo gli operatori sanitari in questa difficile emergenza”.

Valuta questo articolo