16 Marzo 2020 17:04

Emergenza Coronavirus in Calabria: donazione di 200 mila euro del gruppo AZ per l’acquisto di strumenti e macchinari a supporto della battaglia contro il COVID-19

L’emergenza dovuta al Coronavirus ha generato un’ondata di solidarietà che si è concretizzata nell’apertura di centinaia di raccolte fondi a favore degli ospedali ma anche degli enti locali. Anche il Gruppo AZ S.p.A., licenziatario del marchio Coop in Calabria, ha deliberato una donazione di 200.000,00 euro per l’acquisto di strumenti e macchinari a supporto della battaglia contro il COVID-19, che saranno equamente suddivisi fra le cinque aziende ospedaliere della regione Calabria, quali: Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria, Azienda Ospedaliera “S.S. Annunziata” di Cosenza, ospedale “J. Iazzolino” di Vibo Valentia, ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. Siamo vicini a tutto il personale medico per l’incessante lavoro e lo straordinario contributo sociale in quest’emergenza sanitaria. In questo momento dobbiamo essere tutti solidali e vicini gli uni con gli altri.

