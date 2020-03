Coronavirus in Calabria: sul portale delle Regione il modello di domanda per la Cassa integrazione in deroga

30 Marzo 2020 16:01

Coronavirus: in pubblicazione sul portale web della Regione Calabria il decreto contenente il modello di domanda – con il relativo vademecum esplicativo – per la presentazione delle richieste relative alla Cassa integrazione in deroga

“E’ in pubblicazione sul portale web della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, il decreto contenente il modello di domanda – con il relativo vademecum esplicativo – per la presentazione delle richieste relative alla Cassa integrazione in deroga“. Lo rende noto l’assessore al Lavoro della Regione Calabria Fausto Orsomarso.

