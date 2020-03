Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 837 deceduti e 1.109 guariti

31 Marzo 2020 18:08

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 31 marzo

“Sono complessivamente 77.635 i malati di Coronavirus in Italia. Sono 837 i deceduti e 1.109 i guariti da ieri. Sono 4.023 i malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva ad oggi“. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “distanziamento sociale regola ferrea”

“Se vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale. Questa regola deve essere ferrea”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “raccolti oltre 75 milioni, grazie agli italiani”

“Le donazioni per la Protezione Civile hanno raggiunto oltre 75 milioni, vogliamo ringraziare gli italiani per la loro generosita’ grande e piccola e ringraziamo tutti. Queste risorse sono state gia’ impiegate per 8,1 milioni per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa presso il Dipartimento sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “grazie al personale sanitario in prima linea”

“Grazie al personale sanitario e tutti coloro che sono in prima linea e a loro tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza“. Così il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “ad oggi trasferiti 96 pazienti”

“Ad oggi con il sistema CROSS sono stati trasferiti 96 pazienti, 2 in piu’ in totale sono 56 pazienti affetti da Covid e 40 non affetti da Covid“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “12.204 volontari impiegati”

“Sono 12.204 i volontari impiegati nell’emergenza coronavirus“. Lo ha riferito il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.

Coronavirus, Borrelli: “se la Sicilia avrà bisogno interverremo”

“Se la Sicilia dovesse avere bisogno, daremo il supporto medico e la strumentazione necessaria in aggiunta a quella che sta gia’ arrivando“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana, rispondendo a una domanda sull’emergenza covid-19 nell’Isola.

Coronavirus, Borrelli: “ogni persona controllata fa almeno 3 tamponi”

Il numero di tamponi effettuai non dà una misura esatta delle persone controllate, perché “una persona ne fa almeno tre: uno quando è certa che sia positiva, quando si viene dichiarati positivi, poi altri 2 per essere dichiarati negativi“. Lo ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Le persone attualmente ammalate, sono 77.635, così suddivise:

27.795 ricoverate in ospedale

4.023 ricoverate in terapia intensiva

45.420 in isolamento domiciliare

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

