Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 756 morti e 3.815 nuovi casi

29 Marzo 2020 18:09

Coronavirus: il bolletino della Protezione Civile aggiornato ad oggi, 29 marzo

“Complessivamente 97.689 persone in Italia sono risultate positive al Coronavirus finora. Attualmente sono 73.880 le persone positive, con un incremento di 3.815 rispetto a ieri. Sono 13.030 le persone guarite, con un aumento di 646 unita’ rispetto a ieri. Sono 3.906 le persone in terapia intensiva. I deceduti sono 10.779, 756 in piu’ rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra’ essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso“. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 454 mila tamponi

Sono stati effettuati 454.030 tamponi per il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia di oggi. Ci sono dunque 24.504 tamponi in piu’ rispetto a ieri, un incremento del 5,7 per cento. Di questi sono risultati positivi in 5.217, il 21,3 per cento.

Coronavirus, Borrelli: 8 pazienti trasferiti dalla Lombardia in Germania

“I pazienti trasferiti dalla Lombardia sono 92, in totale 52 pazienti Covid e 40 non Covid. Solo oggi sono 8 i pazienti affetti da Coronavirus trasferiti in Germania, 6 da Bergamo a Norimberga e 2 da Cremona a Colonia“. Così il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa quotidiano sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: mascherine per personale sanitario consegnate ieri

“E’ proseguita la distribuzione dei materiali acquisiti dal commissario Domenico Arcuri, questa mattina abbiamo avuto conferma nel comitato operativo che le 2,3 milioni di mascherine chirurgiche e il 1,7 mln di mascherine Ffp2 per il personale sanitario sono state consegnate regolarmente nella giornata di ieri, anche a una rimodulazione della organizzazione nella distribuzione, con l’intervento delle forze armate, che voglio ringraziare, in un gioco di squadra con le forze di protezione civile“. Così il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa quotidiano sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: 9.948 domande a call per infermieri

Sono 9.948 le domande arrivate alla Protezione Civile in merito alla call effettuata per arruolare infermieri nella lotta al coronavirus. “Il 55% sono donne e la maggior parte delle domande giungono da Lazio, Lombardia e Campania“, spiega il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “grazie a Germania e Albania per gli aiuti”

“Ad oggi 92 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia, 8 in piu’ rispetto a ieri, 52 pazienti sono Covid?. Ringraziamo il governo tedesco per aver messo a disposizione posti in terapia intensiva“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa sull’emergenza coronavirus. “Voglio anche ringraziare il popolo albanese e il suo presidente, per la partenza di 30 medici per l’Italia – ha aggiunto Borrelli-. Ha dimostrato non solo vicinanza fisica“.

