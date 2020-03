Coronavirus, il bilancio di oggi: 175 decessi e 527 guariti

14 Marzo 2020 18:07

Coronavirus, il bilancio della Protezione Civile aggiornato alle 18 di oggi

Sono 527 le persone guarite oggi in Italia quindi sale a 1.966 persone dall’inizio ad aver contratto il Coronavirus. I decessi di oggi sono 175, i morti salgono quindi a 1.441. E’ questo il bilancio fornito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: 21.157 casi totali

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in piu’ di ieri, mentre il numero complessivo dei casi e’ di 21.157. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli alla Lombardia: “polemiche mascherine senza fondamento”

“Il Dipartimento di protezione civile lavora h24 dall’inizio dell’emergenza e stiamo cercando a cercare mascherine, respiratori e materiali per la cura“. Così il commissario Angelo Borrelli durante la conferenza stampa stampa che giudica le polemiche sulle mascherine avanzate dalla regione Lombardia “del tutto destituite di fondamento”. “Mi auguro che da parte di altre istituzioni ci possa essere maggiore coesione – aggiunge -.Permettetemi di dirlo, da parte di chi lavora da 235 anni per migliorare la risposta del nostro Paese“.

Coronavirus, Borrelli: “polemiche senza fondamento, lavorare uniti”

“Ci sono in corso polemiche destituite di ogni fondamento e quindi mi auguro che anche da parte di tutte le restanti istituzioni si possa esser coesione“. Cosi’ il commissario Angelo Borrelli ha risposto in conferenza stampa alle accuse delle Regioni, in particolare della Lombardia. “Siamo di fronte ad una grande pandemia – ha aggiunto – dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche“.

