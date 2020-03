Coronavirus: 26 migranti in quarantena a Lampedusa

16 Marzo 2020 14:34

Coronavirus, migranti in quarantena nell’hotspot di Lampedusa

Prosegue la quarantena dei 26 migranti giunti a Lampedusa. I migranti non possono lasciare l’hotspot e dopo la fine del periodo di isolamento lasceranno l’isola. “Gli altri migranti arrivati nei giorni scorsi sono stati trasferiti subito in Sicilia”-ha detto il sindaco di Lampedusa, Martello. Ad oggi, a Lampedusa non si registra alcun caso di coronavirus.

