Emergenza coronavirus, Confesercenti apre il Digital Desk per tutti gli associati

14 Marzo 2020

Le misure attivate da Confesercenti Sicilia dopo il decreto “Resto a casa”. Centinaia i messaggi arrivati in questi giorni, tra difficoltà quotidiane e iniziative di solidarietà

Digital Desk per comunicare con tutti gli associati 24 ore su 24 e un gruppo chiuso tra tutti i direttori provinciali per essere costantemente in contatto e condividere umori e problemi dei commercianti dell’Isola. Sono le misure attivate da Confesercenti Sicilia dopo il decreto “Resto a casa” del governo nazionale. “Abbiamo aperto – spiega il direttore regionale Michele Sorbera – uffici digitali in ogni provincia con indirizzi mail dedicati per le segnalazioni dei nostri associati, chiedendo loro di comunicarci i problemi che riscontrano e offrendo il nostro supporto operativo”.

Centinaia i messaggi arrivati in questi giorni che raccontano dei dubbi delle varie categorie soprattutto su temi come la consegna a domicilio e le questioni fiscali ma anche storie di solidarietà come quella di un imprenditore ragusano associato a Confesercenti che questa mattina ha voluto donare agli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa e “Guzzardi” di Vittoria, 300 cornetti caldi per il personale infermieristico e medico sotto stress per i turni prolungati dovuti all’emergenza COVID-19.

“Un modo ‘dolce’ per dire grazie al lavoro svolto dai sanitari in questo particolare momento, – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa – Il gesto simbolico di un nostro associato, titolare di un bar di Vittoria, che preferisce rimanere nell’anonimato”. A Gela un altro imprenditore del settore ristorazione, ieri, ha consegnato invece 200 pasti caldi a famiglie bisognose. “Anche lui – dice Rocco Pardo presidente di Confesercenti Caltanissetta-Gela – ha chiesto di mantenere l’anonimato perché, afferma, il bene si fa ma non si dice”.

Tutte le informazioni sui Digital desk, provincia per provincia, si trovano online accedendo al sito www.confesercentisicilia.it e cliccando sulla voce della provincia interessata. L’indirizzo mail regionale del Digital Desk è info@confesercentisicilia.it ma ogni provincia ha il proprio indirizzo dedicato.

