Arrivederci Serie C, la sentenza di Tommasi: “inizio a pensare che i campionati si chiudano qui”

30 Marzo 2020 12:26

Cambia la visione di Damiano Tommasi: l’emergenza Coronavirus è lontana dall’essere superata, “iniziamo a ragionare sul fatto che non la stagione non riprenderà”

La stagione calcistica 2019/2020 potrebbe non riprendere più. Diventa sempre più concreta l’ipotesi, a confermarlo sono le parole di Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, che SportMediaset ha riportato: “sul tavolo abbiamo un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è – le sue parole raccolte dall’Ansa – . Occorre dunque porsi il problema della chiusura della stagione, sia da un punto di vista sportivo, sia dal punto di vista formale e dei contratti”.

Tommasi ha parlato alla vigilia dell’incontro tra il sindacato dei calciatori e la Lega Serie A, in cui si dovrà discutere di diversi temi, tra cui la sospensione dei campionati per l’emergenza Coronavirus e dell’eventuale annullamento definitivo. Al centro della discussione anche la questione stipendi: “sul taglio degli stipendi cerchiamo se possibile una soluzione comune – ha spiegato – La Juve è andata avanti, ma non ci ha colto di sorpresa, sapevamo tutto e non ci sentiamo delegittimati. Tra l’altro Chiellini è un nostro consigliere. Se non ci sono contenziosi tra club e giocatori non siamo tenuti a intervenire, se loro hanno trovato un accordo va bene così”.

