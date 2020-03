Coronavirus, domani 31 marzo sarà lutto nazionale: bandiere a mezz’asta anche a Messina

30 Marzo 2020 11:56

Domani martedì 31 marzo 2020 anche a Messina bandiere a mezz’asta in memoria delle vittime di coronavirus

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze – , condividendo il

sentimento di cordoglio espresso dai Comuni della provincia di Bergamo per i numerosi lutti che stanno sconvolgendo il paese in questo periodo di grave emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus COVID-19 e

l’analoga iniziativa di solidarietà espressa dall’ ANCI, ha disposto per martedi’ 31 marzo 2020, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici, in segno di memore omaggio

alle tante vittime dell’epidemia, ai quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi.

