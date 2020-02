Calabria, in programma il Workshop “WhatsApp Marketing – Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business”: info e dettagli

5 Febbraio 2020 12:41

“WhatsApp Marketing – Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business”, il Workshop si svolge a Cosenza: info su date e dettagli

Sono due calabresi, Alessandra e Maria Rosaria Gallucci, esperte in comunicazione e digital marketing, a realizzare la prima e unica guida per la chat come strumento di business, edito da Dario Flaccovio. Giovedì 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la sala conferenze “Maria Cocciolo” di Confcommercio Cosenza, si terrà il workshop gratuito che ripercorrerà le pagine del libro. L’obiettivo di questo workshop è quello di guidare le persone all’utilizzo di WhatsApp come strumento di marketing, mostrandogli i possibili usi della piattaforma per creare una campagna di successo. Il libro ha attirato l’attenzione dei media nazionali di settore come il Sole 24 ore, Ninja Marketing, Millionaire e Inside Marketing.

“WhatsApp Marketing – Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business”, edito da Dario Flaccovio che pubblica il libro all’interno della sua collana WebBook, una raccolta di libri sulla comunicazione aziendale tramite le nuove tecnologie, è disponibile all’acquisto in tutte le librerie fisiche tra cui Feltrinelli, Mondadori, Giunti e quelle on line come Hoepli e IBS (già in pre-order su Amazon, libreriauniversitaria. it e unilibro.it). Il viaggio volto alla scoperta dell’applicazione dal fumetto verde parte da una breve panoramica sull’evoluzione e sulla crescita della messaggistica istantanea, universo in cui WhatsApp trova ampio spazio non solo a livello nazionale, ma mondiale. Questo manuale risulta unico e originale nel suo genere, non sono presenti in Italia opere simili che affrontano l’argomento nella sua totalità. Il testo ha attirato l’attenzione dei media nazionali come il Sole 24 Ore, Millionaire, Corriere, Ninja Marketing.

“Questo libro è consigliato a tutte le persone che vogliono scoprire come sfruttare al massimo le potenzialità di WhatsApp – raccontano le autrici Alessandra e Maria Rosaria – per aggiungere valore al proprio brand e creare un rapporto di fiducia con la propria audience. La formula scelta per la presentazione del libro è quella del workshop, ritenendola più efficace al fine di testare nell’immediatezza i possibili utilizzi dell’applicazione da un punto di vista strategico”.

