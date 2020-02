Una grafic designer di Messina premiata a New York

6 Febbraio 2020 20:33

L’artista messinese Laura Anastasio premiata a New York con la medaglia d’argento per la 62a edizione dell’annuale rassegna organizzata dalla Society of Illustrators

L’artista messinese Laura Anastasio, grafic designer e illustratrice, espone al Museum of American Illustration di New York, nell’annuale rassegna che la Society of Illustrators, la più antica e prestigiosa associazione per la promozione e la conoscenza dell’illustrazione grafica del mondo, dedica alle opere più rappresentative provenienti dai cinque continenti.

L’importante manifestazione (giunta alla 62a edizione), curata da una giuria internazionale di professionisti ed esperti, presenta le opere più straordinarie create ogni anno dei migliori talenti dell’arte grafica provenienti da tutto il mondo, raggruppate in sei categorie: Libri, Editoria, Support design, Progetti istituzionali, Comunicazione pubblicitaria, Libera creazione.

Alla giovane siciliana Laura Anastasio è stata assegnata la medaglia d’argento nella categoria “Books”. Diplomatasi all’Istituto d’Arte Ernesto Basile di Messina nel 2006. Perfezionati gli studi a Roma presso l’Istituto Europeo del Design – IED, dal 2010 lavora prima a Londra e poi a Berlino come art director e designer per importanti studi e società. Nel 2016 come free lance avvia l’atelier Tvrpe a Milano e l’anno successivo e cofondatrice della casa editrice Sido Edizioni.

Il lavoro che le ha meritato il premio per Illustrators 62 è “Hell in the Mind”, copertina del libro “L’inferno nel cervello – Il genio e la pazzia di Vincenzo Van Gogh” pubblicato da Libri Belli, Milano. Un personalissimo ritratto del grande pittore risolto con segno drammatico e limpido a un tempo.

La mostra, ospitata nelle sale della Society of Illustrators, 128 East, 63rd Street, New York, sara inaugurata venerdì 7 febbraio e resterà aperta fino al 7 marzo 2020.

