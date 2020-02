Turismo e Cultura a Messina: l’assessore Caruso al tavolo con la Camera di Commercio

4 Febbraio 2020 18:06

Tema dell’incontro le strategie comuni di sviluppo per un turismo di qualità a Messina

Si è svolto oggi il terzo degli appuntamenti programmatici avviati dall’Assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso che ha incontrato il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, la segretaria generale Paola Sabella e alcuni consiglieri delle associazioni di categoria. Presente anche il prof. Filippo Grasso, delegato dell’Università per il settore turistico. Tema dell’incontro le strategie comuni di sviluppo per un turismo di qualità a Messina. Dopo la presentazione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato al Turismo e Cultura da parte dell’Assessore Caruso, sono state ascoltate le proposte per la realizzazione di un Brand che accomuni le peculiarità che possono rendere attrattiva e appetibile la città, per superare le criticità del territorio e del settore e nuove iniziative da porre in essere in preparazione della nuova stagione croceristica. Inizia da qui un rapporto positivo e costruttivo di collaborazione tra il Comune e la Camera di Commercio, insieme all’Autorità Portuale e alle Istituzioni al fine di una programmazione strategica di promozione del territorio.

