Il reggino Simone Aricò nuovo segretario generale Desi

1 Febbraio 2020 18:40

Il reggino Simone Aricò nuovo segretario generale del Dipartimento Europeo Sicurezza Informazioni

Il Direttivo D.E.S.I. (Dipartimento Europeo Sicurezza Informazioni) su segnalazione del presidente Luciano Consorti, ha deciso di nominare il reggino Simone Arico’ segretario generale. Aricò ha un’eccellente esperienza nel campo dell’ intelligence e investigazioni: è laureato all’Università in scienze delle Investigazioni con diploma di specializzazione in antiterrorismo alla NATO- SIOI, laureando in scienze economiche e cavaliere del Santo Sepolcro e cav. Ordine costantiniano di San Giorgio. Il Desi si occupa di Favorire ed incrementare la Cooperazione fra i popoli e gli Stati Europei; favorire i processi di Sviluppo di Cooperazione e Solidarietà Internazionale Concretizzare legami di Amicizia, Alleanza e Comunione e fra i vari appartenenti ai Servizi d’Informazione, di Tutela, di Sicurezza degli Stati Uniti Europei e fra i firmatari del Patto Atlantico, cooperare e fornire informazioni utili e supporto ai progetti realizzati dalle Istituzioni e da Gruppi di Lavoro Governativi ed Intergovernativi, in materia di Sicurezza Europea e di Globale.

