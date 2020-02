Scuole in Sicilia, M5S: “Subito tavolo tecnico all’Ars su piano dimensionamento rete scolastica”

5 Febbraio 2020 19:57

I deputati regionali M5S: “Serve una soluzione condivisa da tutti e specialmente utile a scongiurare una flessione della qualità scolastica in Sicilia”

“Accogliamo le preoccupazioni dei sindacati e convochiamo subito una commissione per trovare una soluzione che possa essere condivisa con tutti, ma che sia soprattutto utile a scongiurare una flessione della qualità scolastica per i nostri studenti. Per tali ragioni, ribadiamo la necessità di un tavolo tecnico da attivare in Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’Ars con i sindacati e le parti direttamente interessate e a tale proposito abbiamo già depositato richiesta di audizione urgente”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars componenti della V Commissione Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Ketty Damante a proposito del piano di dimensionamento della rete scolastica in Sicilia proposto dal governo regionale.

