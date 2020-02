Incidente a Messina, schianto auto-tram sul viale San Martino: paura per la donna incinta alla guida [FOTO]

7 Febbraio 2020 18:27

Incidente a Messina, scontro auto-tram sul viale San Martino: vigili urbani sul posto

Attimi di paura questo pomeriggio sul viale San Martino a Messina: una Smart si è scontrata con il tram. Il sinistro è avvenuto nei pressi della Coin: sembrerebbe che la donna alla guida della piccola utilitaria stesse effettuando un’inversione a “u” e non si sia accorta del mezzo che sopraggiungeva sulla tranvia. L’automobilista viaggiava in compagnia di un’altra donna e fortunatamente nessuna delle due avrebbe riportato gravi ferite. Entrambe sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Secondo quanto si apprende, la donna alla guida della Smart è in stato di gravidanza. Nell’impatto l’auto ha riportato lievi danni, sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed è stato inviato un carroattrezzi per la rimozione del veicolo.

