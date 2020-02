Oggi si celebra Sant’Agata, patrona di Catania e protettrice dalle eruzioni dell’Etna [FOTO]

5 Febbraio 2020 00:00

Oggi, 5 Febbraio 2020, si ricorda Sant’Agata, patrona di Catania, venerata come santa, vergine e martire e protettrice dalle eruzioni dell’Etna

Agata è la Santa protettrice di Catania, dove è invocata in occasione delle ricorrenti eruzioni dell’Etna, fu mandata a morte nel 250 dal console Quinzano, per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo. Subì un martirio crudele con il taglio dei seni ed il supplizio dei carboni ardenti. Cresciuta in una famiglia ricca, sentì presto il desiderio di donarsi totalmente a Cristo, forse a 15 anni. Il Vescovo della città di Catania, nella cerimonia della velatio, le impose il flammeum, un velo rosso portato dalle vergini consacrate. Secondo altri, aveva 21 anni quando ciò avvenne, tanto da esser rappresentata con una tunica bianca e il pallio rosso. Agata morì nella sua cella, nella notte dl 5 febbraio 251. Le reliquie, ancora oggi, sono custodite nel Duomo di Catania. E’ patrona delle balie, delle madri che allattano, è invocata contro le malattie del seno, protegge da bruciature, eruzioni vulcaniche, fuoco del Purgatorio, incendi, terremoti.

