Sanremo 2020, l’attesa è finita. Inizia stasera la 70ª edizione del Festival: la scaletta, i cantanti e gli ospiti

4 Febbraio 2020 16:43

Inizia oggi la 70ª edizione del Festival di Sanremo: la scaletta della serata iniziale, i cantanti e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston

E’ tutto pronto per la 70ª edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio (inizio oggi alle 20.40). Il festival della canzone più famoso d’Italia quest’anno sarà condotto da Amadeus, presentatore e direttore artistico, con il coinvolgimento di tanti ospiti, fra cui Tiziano Ferro e Diletta Leotta. C’è grande attesa per le esibizioni dei vari cantanti presenti in gara che esibiranno le loro canzoni.

Di seguito la scaletta della prima serata di Sanremo. Sarà Irene Grandi ad aprire la gara dei Big, ultimo Raphael Gualazzi. Questo l’ordine di uscita dei cantanti questa sera:

Irene Grandi (“Finalmente io”)

Marco Masini (“Il confronto”)

Rita Pavone (“Niente (Resilienza 74)”)

Achille Lauro (“Me ne frego”)

Diodato (“Fai rumore”)

Le Vibrazioni (“Dov’è”)

Anastasio (“Rosso di Rabbia”)

Elodie (“Andromeda”)

Bugo e Morgan (“Sincero”)

Alberto Urso (“Il Sole ad Est”)

Riki (“Lo sappiamo entrambi”)

Raphael Gualazzi (“Carioca”)

Di seguito invece gli ospiti della prima serata:

– Fiorello

– Tiziano Ferro

– Diletta Leotta

– Rula Jebreal

– Al Bano e Romina Power

– Antonio Maggio e Gessica Notaro

– Claudio Santamaria

– Emma Marrone

– Kim Rossi Stuart

– Pierfrancesco Favino

