14 febbraio 2020, Buon San Valentino: ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

13 Febbraio 2020 17:30

Buon San Valentino 2020, oggi è la Festa degli Innamorati: ecco una selezione di immagini per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

Buon San Valentino 2020. Il 14 febbraio, è tradizionalmente la Festa degli Innamorati. Valentino, che la tradizione popolare seguita a ricordare il 14, fu un leggendario vescovo di Terni, dove avrebbe subito il martirio nell’anno 291. La festa dedicata agli innamorati è celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente).

Buon San Valentino 2020- Domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

