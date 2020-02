14 Febbraio 2020, Buon San Valentino! Ecco le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su WhatsApp e Facebook

14 Febbraio 2020 00:00

14 Febbraio 2020, Buon San Valentino! Ecco una selezione di immagini, video, frasi romantiche per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

Buon San Valentino 2020. Oggi, 14 febbraio, è tradizionalmente la Festa degli Innamorati. Valentino, che la tradizione popolare seguita a ricordare il 14, fu un leggendario vescovo di Terni, dove avrebbe subito il martirio nell’anno 291. La festa dedicata agli innamorati è celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente). Le coppie sono in fibrillazione per festeggiare questa ricorrenza: oggi sarà il giorno di regali, di cioccolatini, rose, gioielli, cene ma anche degli auguri!

Buon San Valentino 2020: ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video e frasi e citazioni (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia (William Shakespeare)

E’ meglio aver amato e perduto che non aver mai amato (Butler)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi (Aristotele)

L’amore fa vedere le cose diversamente da come sono (Friedrich Nietzsche)

C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati (George Sand)

L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo (Frost)

Quando si comincia ad amare si comincia a vivere (Madeleine de Scudéry)

Amore guarda non con gli occhi ma con l’anima…(Shakespeare)

Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro (G.W. von Leibnitz)

La vita deve essere fortificata da numerose amicizie. Amare ed essere amati sono le più grandi gioie della vita (Sydney Smith)

L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità (Oliver Wendell Holmes)

Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice (Roy Croft)

Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati (Wolfgang Goethe)

La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore (F. de la Rochefoucauld)

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo (Pablo Neruda)

Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio (Jacques Prévert)

L’amore è una parola semplice, come quello che provo per te: semplicemente ti amo, Buon San Valentino!

Sei la mia fonte d’ispirazione. Buon San Valentino!

Da quando sei con me ogni giorno è un San Valentino fantastico. Ti amo!

Ti conoscono da anni e per anni non mi hai mai deluso: questo non è il nostro giorno, perché il mio San Valentino me lo regali da sempre. Ti amo!

Ti amo ancora come il primo giorno che ti ho incontrata/o, Buon San Valentino!

San Valentino serve a festeggiare l’amore che ci dimostriamo ogni giorno. Tanti auguri amore mio!

Buon San Valentino. Sei la mia vita e nel giorno in cui si celebra l’amore, si festeggia il nostro compleanno.

Guarda il cielo, cerca la stella che più ti piace e dalle il mio nome. Ogni volta che la ammirerai, mi sentirai accanto a te. Ti amo!

Quando ci siamo incontrati ho capito subito che senza di te la mia vita non sarebbe stata la stessa. Ecco perché ti ho voluto/a al mio fianco per tutta la vita. Buon San Valentino!

Poche parole non riusciranno a spiegare quello che provo per te. L’immensità è troppo piccola se confrontata al mio amore. Buon San Valentino, ti amo!

Amarti è meraviglioso, abbracciarti è magia, baciarti è il sogno più grande. Buon San Valentino!

Ti amo perché sei semplicemente tu. Ti amo per noi, un’unione che va oltre l’universo. Ti amo per me, perché sei capace di far emergere la mia parte migliore. Ti amo per i sorrisi che ci doniamo e che ci fanno stare bene. Ti amo perché senza di te non sarei chi adesso sono. Buon San Valentino!

Sei colui/colei che riesce a regalarmi un sorriso. Ero triste, finché non sei arrivato/a tu. Ti amo. Buon San Valentino!

Ogni istante della mia vita è un pensiero per te: oggi che è la nostra festa voglio gridare al mondo intero la mia felicità nell’averti accanto.











