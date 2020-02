15 Febbraio, dopo San Valentino arriva San Faustino, protettore dei single: ecco IMMAGINI e FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

15 Febbraio 2020 00:00

Il 15 Febbraio è San Faustino, la Festa dei single: ecco le frasi e le immagini più divertenti da condividere sui social per fare gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 15 febbraio è la Festa dei single, che festeggiano nel nome di San Faustino. Come il fratello Giovita, anche lui celebrato in questa data, Faustino era un martire che avrebbe vissuto tutte le difficoltà e i rischi dei primi cristiani. La leggenda racconta che la sua famiglia fosse molto ricca, e che quindi lui diventò subito cavaliere. Affascinato dalla religione cristiana, Faustino si fece battezzare e decise di andare a predicare la parola del Signore nella zona di Brescia. Ma perché San Faustino è festeggiato dai single? La tradizione popolare della festa sembra più legata al suo nome Faustino o Fausto, che in latino significa fortunato. Di conseguenza, il Santo viene ritenuto in grado di facilitare l’incontro di due anime gemelle.

15 Febbraio, Buona Festa di San Faustino– Ecco una selezioni di frasi (in basso) e immagini (in alto) da condividere sui social per fare gli auguri.

Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio.

(Peanuts)

(Peanuts) Cupido va in giro per scoccare le frecce dell’amore: peccato che non abbia mai frequentato la scuola di tiro!

La miglior cosa al mondo è sapere come appartenere a se stessi (da “Saggi” di Michel de Montaigne)

1 galassia, 8 pianeti, 192 nazioni, 180497 isole, 85 mari, 7 milioni di persone e io sono ancora single! (Anonimo)

Non sposarti mai, Dorian.Gli uomini si sposano perchè sono stanchi, le donne perché sono curiose, e le une e gli altri restano delusi. (“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde)

Cari single. Dopo gli 80 anni c’è un uomo ogni 4 donne. Ma a quel punto uno non sa più che farsene. (Fragmentarius)

Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio. (Aristotele)

Sono single per evitarvi mia madre come suocera. Ringraziatemi. (maco83, Twitter)

Ok, io non sarò un fenomeno ma mi pare che nemmeno la mia anima gemella si stia impegnando alla morte per trovarmi. (Zziagenio78, Twitter)

Proprio così, se non mi manda un marito. Questa è la grazia che chiedo in ginocchio mattina e sera. Signore mio, e chi lo sopporta un marito con tanto di barba! Meglio dormire senza lenzuola. (William Shakespeare)

Per te, la festa degli innamorati è come un biglietto della lotteria: ‘Ritenta e sarai più fortunato!’. Buon San Faustino!

Non devo essere io a farmi problemi per essere single, è l’intera popolazione mondiale che dovrebbe farseli per non essere fidanzata con me. (Tristrams, Twitter)

Sapete perché i single mantengono la linea e invece gli sposi no? I single, quando tornano a casa, controllano il frigo e vanno a letto, mentre gli sposi vedono quello che c’è nel letto e poi si dirigono verso il frigo!

Meglio soli che mal accompagnati! Auguri di San Faustino!

La mia persona è tutto per me, non ho bisogno di te (da “I Lock My Door Upon Myself” di Joyce Carol Oates)

È più dignitoso un single che soffre di solitudine che una coppia che soffre di abitudine.

(silvanobattisti, Twitter)

(silvanobattisti, Twitter) Sei single per scelta. Della natura. (Tremenoventi, Twitter)

La mia anima gemella ha un’altra anima gemella. (Zziagenio78, Twitter)

Quando si è innamorati si comincia sempre con l’ingannare se stessi, e si finisce con l’ingannare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama amore. (Oscar Wilde)

Viva la libertà dei Single. A tutti sinceri Auguri

Immagino già il momento in cui mi fidanzerò e finalmente correrò a raccontarlo sulle lapidi delle mie amiche. (carolshesaid)

Non sono single, è che mi disdegnano così. (Tallaaa)

A tutti i single che vogliono comprarsi un animale da compagnia: se nessun umano vuole star con te, non costringere un animale innocente. (Ted_Ita, Twitter)

L’essere single mi ha fatto capire quanto sia bello questo giorno! Viva la libertà! Auguri a tutti!

Le coppiette che vanno a cena al ristorante per poi stare al telefono tutta la sera senza rivolgersi parola, sono più soli dei single. (valentinaVeltro, Twitter)

Essere single è come essere sposati. Nessuno ti ascolta. (Anonimo)

Non capisco se sia destino, ma anche per quest’anno: Buon Faustino!

Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli. Buon San Faustino!

Basta con i single, lo volete capire che la vera libertà è essere in due? (Nanni Moretti, Bianca)

