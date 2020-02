6 Febbraio 2020 18:05

Reggio Calabria: dopo la visita al comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, il leader della Lega Matteo Salvini è atteso al Teatro Odeon

Tutto pronto al Teatro Odeon di Reggio Calabria per l’evento con Matteo Salvini. Il leader della Lega torna a in riva allo Stretto dopo le vittoriose elezioni regionali che hanno visto la vittoria del Centro/Destra con Jole Santelli. Molti i cittadini in attesa di Salvini, che arriverà alle 18:30, con le strade adiacenti il Teatro blindate dalle forze. Nel pomeriggio Salvini ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia.

Valuta questo articolo