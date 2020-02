Salvini a Palermo per presentare il gruppo Lega: “Ponte sullo Stretto di Messina? Si può fare con fondi privati” [FOTO]

Tappa a Palermo per Salvini, il leader della Lega presenta il gruppo parlamentare all’Ars. “Sì al ponte sullo Stretto di Messina con fondi privati”. Catalfamo: “Il progetto leghista attira gente semplice e perbene stanca di una politica distante dalle strade e dai bar”

Matteo Salvini ha inaugurato la conferenza stampa di presentazione del gruppo parlamentare “Lega Sicilia per Salvini Premier” presieduto da Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars, Orazio Ragusa, Giovanni Pulla, Maria Anna Caronia.

Insieme al leader leghista anche il Sen. Stefano Candiani, commissario per la Lega in Sicilia e l’On. Nino Minardo. Poco prima dell’inizio della conferenza Salvini si è soffermato in una lunga visita del Palazzo dei Normanni, accompagnato dal Presidente dell’Assemblea Gianfranco Micciché.

A seguito della presentazione in sala stampa, il deputato barcellonese Antonio Catalfamo ha commentato, esprimendo soddisfazione:

“L’entusiasmo raccolto da Matteo Salvini in questi due giorni a Palermo è lo stesso che abbiamo riscontrato nei territori siciliani. Il progetto leghista attira gente semplice e perbene stanca di una politica distante dalle strade e dai bar. In questi giorni il confronto è stato serio e produttivo, la Lega ha nel suo alveo politico le nostre stesse istanze: difesa dei territori e delle tradizioni, esigenze di rimodulare le infrastrutture e mettere in sicurezza strade e scuole. Durante la conferenza Salvini ha ribadito di aver attenzionato il problema della messa in sicurezza di alcuni quartieri del messinese ribadendo la necessità di aggiornare il progetto sul Ponte sullo Stretto. Le premesse ci motivano a proseguire il nostro percorso politico a sostegno di Matteo Salvini per dar voce alle reali esigenze del popolo italiano anche nei confronti di una burocrazia europea travestita da democrazia parlamentare .”

Salvini: “Ponte sullo Stretto? Si può fare con i fondi privati”

“Il ponte sullo Stretto si può fare con denaro privato”. Lo ha detto a Palermo Matteo Salvini presentando il gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana. Per il leader della Lega: “Con un progetto aggiornato al 2020 e con fondi privati credo che sia opera utile all’economia dell’Isola e del Paese”.