Reggio Calabria, voragini enormi e copiose perdite d’acqua rendono via Trabocchetto I impraticabile e pericolosa. Anche qui deve scapparci il morto prima che il Comune intervenga? [FOTO]

19 Febbraio 2020 12:11

Reggio Calabria, la Via Trabocchetto I è in queste condizioni da mesi e mesi e nessuno interviene per mettere in sicurezza la strada

Dopo mesi e mesi le condizioni di Via Trabocchetto I a Reggio Calabria, non sono ancora cambiate. La via, importante arteria che collega la zona collinare al centro cittadino, è completamente impraticabile dai mezzi e dai pedoni a causa delle enormi voragini presenti sul manto stradale che la rendono un campo minato e un serio pericolo per chiunque si trovi a percorrere la strada. Come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, Via Trabocchetto I è diventata un fiume in piena per le numerose perdite d’acqua che alimentano l’erosione dell’asfalto provocando buche enormi occultate dalla stessa acqua. Anche qui, come già accaduto a Pentimele tempo fa, bisogna aspettare che muoia qualcuno affinchè dal Comune si accorgano della situazione e decidano di intervenire per ripristinare quantomeno le basilari condizioni di sicurezza stradale? Il rischio per i pedoni che la percorrono numerosi (soprattutto gli studenti del Geometra Righi) è elevatissimo, ma anche i motociclisti rischiano la vita. Gli automobilisti sono più al sicuro ma in ogni caso rischiano di distruggere la macchina. Urgono interventi immediati, per evitare nuove tragedie.

