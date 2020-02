Reggio Calabria, un altro successo per gli studenti dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua

4 Febbraio 2020 20:41

Gli studenti di Reggio Calabria in gara al concorso “I giovani ricordano la Shoah” promosso dal Ministero

Gli allievi della 3C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bevacqua”, seguiti dai docenti: Proff. Malara, Calabrò e Pignata – hanno partecipato al concorso: “I giovani ricordano la Shoah” – Edizione 2019/2020 ed il loro elaborato è stato individuato meritevole di concorrere a livello nazionale.

I lavori prodotti dalle varie scuole calabresi sono stati scelti dalla Commissione Regionale, incaricata di individuare tra primaria, secondaria I grado e secondaria II grado, due opere ritenute meritevoli per ogni ordine e grado. L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua ha presentato un elaborato in formato digitale “Il talento non ha colore”. L’elaborato contiene un testo melodico-poetico, trascritto anche in codice Braille che viene presentato attraverso immagini significative e musica. Il Concorso, al quale ha prontamente aderito l’Istituto, rientra nell’ambito delle iniziative che vengono promosse dal Ministero della Pubblica Istruzione in occasione del “Giorno della Memoria” fissato per il 27 gennaio di ogni anno, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento. Il tema proposto alle Scuole Secondarie di Primo Grado, per questa edizione, pone l’accento sul mondo dello sport che fu coinvolto e sconvolto dal razzismo e dall’antisemitismo negli anni ’30 e ‘40. L’invito rivolto agli studenti era di documentarsi sulla storia di quegli anni e sviluppare un video/slogan per esprimere le proprie riflessioni; infatti anche oggi, purtroppo, assistiamo a manifestazioni

sportive profanate da atteggiamenti razzisti e antisemiti.

Facciamo le nostre congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo per la finalissima.

Valuta questo articolo