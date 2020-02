Reggio Calabria: tutto pronto al Teatro Cilea per la fase conclusiva del Festival nazionale “Facce da bronzi” [FOTO e VIDEO]

29 Febbraio 2020 21:10

Reggio Calabria: tutto pronto al Teatro Cilea per la fase conclusiva del rinomato festival della comicità nazionale “Facce da Bronzi” giunto alla 7ª edizione

E’ tutto pronto al Teatro Cilea di Reggio Calabria per la fase conclusiva del festival della comicità nazionale “Facce da Bronzi” giunto alla 7ª edizione. La manifestazione è ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con la direzione artistica dell’autore di Zelig e Colorado Alessio Tagliento. Lo spettacolo realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria ed inserito negli eventi storicizzati di rilievo nazionale della Regione Calabria, sarà presentato da Gigi Miseferi con la partecipazione in qualità di ospite speciale del comico napoletano Carmine Faraco direttamente dalla trasmissione televisiva Colorado e Made in Sud e gli interventi del duo comico reggino “I non ti regoli” (Peppe Scorza e Peppe Mazzacuva). I nove comici, valutati da una giuria tecnica composta da esperti del settore e personaggi dello spettacolo, si esibiranno sul palco del Cilea per conquistare il prestigioso premio “Facce da bronzi” dedicato quest’anno all’attore reggino Giacomo Battaglia e altri importanti riconoscimenti come il premio “Un sorriso per l’UNICEF” assegnato da una giuria di bambini e patrocinato da Unicef Italia. Il Festival ha il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Milano, della città di Roma V municipio e della Città di Torino, ed è cofinanziato da Funder 35” nell’ambito del progetto New Theatre Training.

