19 Febbraio 2020 16:37

Reggio Calabria, alla Chiesa di San Bruno si sono tenuti i funerali della madre del tifoso Ciccio Casciano: l’omaggio degli ultras amaranto

Profonda tristezza alla Chiesa di San Bruno a Reggio Calabria per i funerali della signora Scagliola Antonietta, che affettuosamente veniva chiamata Tota. Tanta gente presente per portare l’ultimo saluto alla donna: partecipazione anche da parte degli ultras della Reggina, al fianco dell’amico tifoso Ciccio Casciano, nonché figlio dalla signora. In omaggio un quadro con la scritta “ciao zia Tota… una di noi”.

