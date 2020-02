5 Febbraio 2020 22:40

Grande attesa a Reggio Calabria per l’evento al Teatro Oden con il leader della Lega Matteo Salvini

E’ tutto pronto a Reggio Calabria per l’evento di domani in riva allo Stretto con Matteo Salvini. Il leader della Lega sul proprio profilok facebook scrive: “amici Calabresi, domani torno da voi. Vi aspetto alle 18.30 al Teatro Odeon. Sono orgoglioso del risultato storico che ha ottenuto la Lega nella vostra splendida terra. E ora, al lavoro per risollevare questa splendida terra”.

Valuta questo articolo