Reggio Calabria, Salvini al Palazzo di Giustizia: “enorme incompiuta, vogliamo ripartire da qui. Alle Comunali altro cambiamento positivo” [FOTO e VIDEO]

7 Febbraio 2020 11:58

Reggio Calabria, Matteo Salvini visita il Palazzo di Giustizia: una delle storiche incompiute da 15 anni

Dopo la visita di questa mattina a Bagnara Calabria, il leader della Lega Matteo Salvini ha concluso la sua visita a Reggio questa mattina facendo visita ad una delle storiche incompiute e cioè al Palazzo di Giustizia. Salvini ha affermato: “a Bagnara ci sono pescatori che non vengono messi in condizioni di pescare e a Reggio ci sono avvocati e giudici che non vengono messi in condizioni di amministrare la giustizia. 15 anni sono troppi per ultimare i lavori di questa struttura, non è possibile che a Reggio Calabria ci sono 80 milioni già spesi fermi con una città che da 15 anni aspetta il nuovo tribunale. Quando riprenderanno i lavori la struttura deve essere rivista visto che è ferma da tanti anni”.

Il leader della Lega ha anche incontrato i tirocinanti della Giustizia che lamentano le condizioni di lavoro precarie e chiedono un contratto.

